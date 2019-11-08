Son Dakika Haberleri: Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

7 saat önce

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.


Şırnak'ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. Türk-Rus askerleri, Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.


Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti. - ŞIRNAK

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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