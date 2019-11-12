Son Dakika Haberleri: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi devam ediyor"
Son Dakika Güncel 'Türk-Rus beşinci kara devriyesi devam ediyor' - Son Dakika

"Türk-Rus beşinci kara devriyesi devam ediyor"

6 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor.

MSB: " Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor."

(İHA)

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor
Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:24:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi devam ediyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]