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"Türk-Rus beşinci kara devriyesi devam ediyor"
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor."
(İHA)
MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor