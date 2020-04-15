Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi - Son Dakika

Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi
6 saat önce
Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesine ait fotoğraflar İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirdiği bildirildi.
Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesine ait fotoğraflar İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:23 Kaynak: AA
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