Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi - Son Dakika

Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesine ait fotoğraflar İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı 'nca (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib 'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirdiği bildirildi.

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