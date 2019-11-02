Son Dakika Haberleri: Türk-Rus devriyesi başladı
Son Dakika 3. Sayfa Türk-Rus devriyesi başladı

Türk-Rus devriyesi başladı

6 saat önce

Türk-Rus devriyesi başladıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinin karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Türk-Rus devriyesi başladı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinin karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Soçi mütabakatında terör örgütü YPG/PKK mensuplarının sınırın 30 kilometre ötesine geçmesi sonrası Türk-Rus ortak devriyesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi için hazırlıklar tamamlandı. Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Derbesiye bölgesinde belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar, kara devriye görevini yerine getirmeye başladı.

Türk-Rus devriyesi başladı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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