Son Dakika Haberleri: "Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi" düzenlenecek
Son Dakika Güncel 'Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi' düzenlenecek - Son Dakika

"Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi" düzenlenecek

7 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle 15-17 Kasım tarihleri arasında Ankara'da "2. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi" düzenlenecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle 15-17 Kasım tarihleri arasında Ankara'da "2. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi" düzenlenecek.


Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte Türk dünyası ve Rusya arasındaki tarihsel ve kültürel temas alanları ve etkileşimler ele alınacak. Arkeolojiden edebiyata, sanattan ekonomiye iki coğrafya arasındaki bağlantıların kapsamlı olarak ele alınacağı etkinlik, Türk - Rus ilişkilerinin siyasi, sosyal ve askeri geçmişine ışık tutacak. Geçmişten bugüne Türk-Rus ilişkilerini şekillendiren savaşlar, ittifaklar ve güç mücadelelerinin irdeleneceği kongrede, Ermeni Meselesi, Boğazlar, Suriye Krizi gibi siyasi konuların yanı sıra kültürel etkileşimler ve göç gibi toplumsal konulara da yer verilecek. Sovyetler sonrası Rusya'nın Türk dünyasıyla ilişkilerini şekillendiren dinamiklerin de ele alınacağı kongre çok sayıda Türk ve Rus bilim insanını bir araya getirecek.


Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Lomonosv Moskova Devlet Üniversitesinin de katkı verdiği etkinlik, ilgili herkesin katılımına açık olacak. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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