Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. - Son Dakika

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Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi.
6 saat önce
Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek. - ANKARA
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