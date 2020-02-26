Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. - Son Dakika

Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi.

6 saat önce

Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi.

Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi., System.String[]

Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek. - ANKARA

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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