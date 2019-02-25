Türk-Rus İlişkileri Altın Çağını Yaşıyor

Eskişehir'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyük Elçisi Aleksey Yerhov, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türk-Rus ilişkilerinin zirveye ulaştığını belirterek, "İki devletimizin başkanları, Rus-Türk ilişkilerini ve işbirliğimizi güçlendirmek...

Eskişehir'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyük Elçisi Aleksey Yerhov, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türk-Rus ilişkilerinin zirveye ulaştığını belirterek, "İki devletimizin başkanları, Rus-Türk ilişkilerini ve işbirliğimizi güçlendirmek adına kendileri bize çok güzel bir örnek teşkil ediyor" dedi.



Rusya Federasyonu Ankara Büyükselçisi Aleksey Yerhov ve eşi İrina Yerhov ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Burada Büyükelçi Yerhov ve Vali Çakacak'ın yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye ve Rusya ilişkilerinin önemine değinildi.



"Ülkelerimiz arasındaki çalışmalar ilişkilerimizin derinleşerek gelişeceğinin müjdecisi konumundadır"



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükelçi Yerhov ve eşinin gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin temeli yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin, günümüzde birçok bölgesel ve uluslararası konuda işbirliği içinde çalışıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Özellikle son yıllarda başta ekonomi ve turizm olmak üzere birçok alandaki yakın işbirliğimiz memnuniyet verici düzeydedir. Her iki ülkenin de ilişkileri daha da ilerletme niyetinde olmaları halklarımız tarafından da memnuniyet ile karşılanmaktadır. Ülkelerimizin Suriye krizi çözümünde, büyük enerji projelerinde, savunma anlaşmasında yollarına kararlılıkla devam etmesi ilişkilerimizin olumlu seyrine en güçlü desteği sunmaktadır. Ülkelerimiz arasında hedef olarak belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, vize muafiyet çalışmaları, her yıl ülkemizi ziyaret eden milyonlarca Rus turist ve ülkemize yerleşen Rus kökenli vatandaşlarımız ilişkilerimizin derinleşerek gelişeceğinin müjdecisi konumundadır. 2019 yılının Türkiye-Rusya Turizm Yılı ilan edilmesi ise halklarımız arasındaki kaynaşmaya büyük katkılar yapacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"İki devletimizin başkanları, Rus-Türk ilişkilerini güçlendirmek adına güzel bir örnek teşkil ediyor"



Daha sonra konuşan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk-Rus ilişkilerinin zirveye ulaşmak üzere olduğunu söyleyerek, "Yapmış olduğunuz tespitler son derece doğrudur. İkili ilişkiler şuanda zirveye ulaşmak üzere, yükselişte. İki devletimizin başkanları, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin sık sık bir araya geliyor ve çok verimli toplantılar yapıyorlar. Rus-Türk ilişkilerini ve işbirliğimizi güçlendirmek adına kendileri bize çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu işbirliği kesinlikle bölgelerin kaynaşması ile ancak mümkün olabilir. Çünkü bölgeler arası münasebetler son derece önemlidir. Özellikle bu sebepten dolayı Eskişehir iline yapmış olduğumuz ziyaretin önemli olduğunu görüyoruz. Bugün valilikte, daha sonra belediye başkanlığında ardından Organize Sanayi Bölgesinde Eskişehir'in iş dünyasındaki temsilcileriyle bir araya gelme fırsatını bulacağız. Dolayısıyla Eskişehir ilinin iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesine nasıl bir katkı olabilecek tezini bir kez daha irdelemiş oluruz hep beraber" dedi.



Yapılan açıklamaların ardından Vali Çakacak ve Büyükelçi Aleksey Yerhov karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Daha sonra ziyaret basına kapalı olarak devam etti. - ESKİŞEHİR

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