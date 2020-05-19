Türk, Rus ve Azeri gençlerden 19 Mayıs Marşı - Son Dakika

Türk, Rus ve Azeri gençlerden 19 Mayıs Marşı
Antalya'da kilometrelerce ötedeki ülkelerinden katılım sağlayan Azeri ve Rus gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk kattı.
Antalya'da kilometrelerce ötedeki ülkelerinden katılım sağlayan Azeri ve Rus gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk kattı. Söylemesi hiç de kolay olmayan 19 Mayıs Marşı'nı Türk arkadaşlarıyla evlerinden seslendiren gençler oldukça sempatik bulundu.
Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu ve Rusya- Moskova STK Halkla İlişkiler ve Gençlik Politikaları Komitesi işbirliği ile çekilen 19 Mayıs Marşı klibi, büyük beğeni topladı. Manavgat Belediyesi'nin şef Tayfun Yılmaz önderliğindeki Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu elemanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında yine harikalar yaşattı. Koro elemanlarının önderliğinde söz ve müziği Muammer Sun'a ait olan 19 Mayıs Marşı, Rus ve Azeri gençlerin katkısıyla coşkuyla seslendirildi. Manavgat Belediyesi'nin farklı milliyetlerdeki gençleri bir araya getiren uluslararası projesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Projeye kilometrelerce ötedeki ülkelerinden katılım sağlayan Azeri ve Rus gençler, 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk katmış oldu. Söylemesi hiç de kolay olmayan 19 Mayıs Marşı'nı Türk arkadaşlarıyla evlerinden seslendiren gençler oldukça sempatik bulundu. Uzaktan ses ve video kayıt yöntemiyle gerçekleştirilen klibin koordinatörlüğünü şef Tayfun Yılmaz, video ve kurgusunu ise Serkan Köse yaptı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu anlamlı günde marşı coşkuyla seslendiren gençlere teşekkür etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:15 Kaynak: İHA
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