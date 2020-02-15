Türk, Rus ve İtalyan atıcılık milli takımları Mersin'de kampa girdi

Havalı ve Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türk, Rus ve İtalyan atıcılık milli takım sporcuları Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi.

Polonya'da 23 Şubat'ta başlayacak Havalı ve Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak Türk, Rus ve İtalyan atıcılık milli takım sporcuları Erdemli'de turnuvaya hazırlanıyor. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınçoğlu, 34 soporcunun hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, " Rusya'dan 29, İtalya'dan 2 ve Türkiye'den 4 sporcu Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını yapıyorlar. Rusya ve İtalya gibi ülkelerin kamp için Erdemlimizi tercih etmeleri bizleri çok sevindirdi. Uluslararası atış poligonumuz gelecek yıllarda da birçok ülkeden sporcu ağırlayacak. Bütün sporcularımıza başarılar dileriz" dedi.

Rusya Atıcılık Milli Takım Başantrenörü Doldobina Tatiana ise "Geçen ay 37 sporcumuzla birlikte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için Erdemli'ye gelmiştik. Şimdi ise ikinci kampımıza 29 sporcu ve 10 teknik ekiple birlikte 39 kişilik bir grup olarak kamp için yeniden geldik. Sporcularımızın kampı çok güzel geçiyor. İnşallah 23 Şubat'ta başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ederiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Atış poligonundan görüntü

Sporcuların çalışmalarından görüntü

- Doldobina Tatiana'nın açıklamaları

- Ahmet Kılınçoğlu'nun açıklamaları