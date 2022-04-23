Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

23.04.2022 16:49
Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.

Yanışlı Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte bölgedeki okullardaki öğrenciler ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Rus ve Ukraynalı ailelerin çocukları bir araya geldi. Ülkelerin kültürlerinin sergilendiği programda veliler de çocuklarla eğlendi. Yöresel oyunların yanı sıra palyaço eşliğinde müzikle dans eden öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliğe katılan Kayrak Şehit Uğur Katran İlkokulu Müdürü Ali Akçivi, "Böylesine bir etkinlikte Rus ve Ukraynalı çocukları buluşturmak bizleri de ayrıca çok mutlu etti. Dünyanın kutladığı 23 Nisan'ı çocuklarımızla bu şekilde kutlamak bizim için de bir ayrıcalık oldu" diye buluştu.


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Ulusal Egemenlik, Gülnar, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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