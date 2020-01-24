Türk rüzgar sektörü tecrübesini Hindistan'a aktarıyor

İzmir'de 2012'den bu yana rüzgar türbinleri için kanat üretimi yapan TPI Composites'in Türkiye ekibi, sektörde edindiği tecrübeyle şirketin Hindistan'daki yeni fabrikasının kurulumunu üstlendi.

Şirketin, 75 bin metrekare ac¸ık, 75 bin metrekare kapalı olmak u¨zere toplamda 150 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek fabrikasının kurulumu için Türkiye'den 70'den fazla çalışan Hindistan'a gönderildi.

Mart ayı sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın kurulumunu A'dan Z'ye TPI Composites Türkiye ekibi yönetiyor. Fabrikada deneme u¨retimine ise şubat ayında bas¸lanması öngörülüyor.

TPI Composites Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi ve Hindistan'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Hindistan'da kurulacak fabrikanın her su¨recinde aktif rol aldıklarını söyledi.

TPI Composites Tu¨rkiye'nin kuruldugˆu 2012'de Tu¨rkiye'de ru¨zgar tu¨rbin kanadı u¨retimine ilis¸kin tecrübenin oldukc¸a sınırlı olduğunu ifade eden Serdar, şöyle konuştu:

"Türkiye'den Hindistan'a yapılan know-how aktarımı, öncelikle sektörde Tu¨rkiye ve I·zmir'deki insan kaynagˆının ne kadar bas¸arılı olabilecegˆinin c¸ok gu¨zel bir go¨stergesi. Aradan gec¸en 8 yılda o¨ncelikle bu know-how o¨gˆrenildi, sonrasında TPI Tu¨rkiye 'benchmark' olacak bas¸arılar elde etti ve son olarak EMEA Bo¨lgesi'nin sorumlulugˆu ve fabrikanın kurulum go¨revi bize verildi. Bunun bir Amerikan s¸irketinde c¸ok sık rastlanabilecek bir durum olmadıgˆını du¨s¸u¨nu¨yorum. Bu bas¸arı o¨yku¨su¨nu¨n ıs¸ıgˆında I·zmir'in ru¨zgar ekipmanı konusunda kolaylıkla hem u¨retim hem de know-how merkezi olabilecegˆi kanaatindeyim."

"Hindistan'da 1000 kişilik ekip "

Hindistan'daki yo¨netimin tu¨m işlerini doğrudan Tu¨rkiye'ye raporladığına işaret eden Serdar, Tu¨rkiye ekibinin gelecekte de Hindistan projesinin bas¸arısı ic¸in her zaman destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Serdar, Hindistan'daki fabrika ic¸in s¸u anda yaklas¸ık 1000 kis¸ilik bir ekibin çalıştığını ve bu sayının gelecek do¨nemde yeni projelerle daha da artabileceğini söyledi.