Türk sağlık çalışanları adından övgüyle söz ettiriyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türk sağlık çalışanları adından övgüyle söz ettiriyor - Son Dakika

Türk sağlık çalışanları adından övgüyle söz ettiriyor

6 saat önce

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Türkiye'nin sağlık çalışanlarının dünya üzerindeki en iyi beceriye sahip sağlık personelinden olduğunu bildirdi.

Türk sağlık çalışanları adından övgüyle söz ettiriyor, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Türkiye'nin sağlık çalışanlarının dünya üzerindeki en iyi beceriye sahip sağlık personelinden olduğunu bildirdi.

Sur, Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine, sağlık profesyoneli olmanın ayrıcalık ve onur olduğunu söyledi.

Uzun süre aynı başarıyla çalışmanın, çalışanların mutluluğundan geçtiğini belirten Sur, "Ülkemizdeki sağlık çalışanları dünya üzerinde en iyi beceriye sahip sağlık personellerinden. Ülkemiz bu açıdan tüm dünyadan övgü alıyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım." dedi.

21. yüzyılın sağlık profesyoneli olmanın çok daha fazla beceri gerektirdiğini vurgulayan Sur, "Bilgi sistemlerini, teknolojiyi sağlıkta çıkan yeni uygulamaları, maddeleri, yöntemleri bilip öğrenmek gerekiyor. Cihazları kullanabilir hale geleceksiniz ve bunu hizmet verdiğiniz kitlenin sağlığını daha iyi hale getirmek için kullanacaksınız. Bu çok zor bir iş. Sağlık personeli yetiştirmek kolay değil." diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye, Sur, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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