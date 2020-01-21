Türk sağlık ekibi Mogadişu'da - Son Dakika

18 Ocak'ta Somali 'nin başkenti Mogadişu yakınlarında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 17 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz" dedi.

SOMALİ'de terör saldırısında yaralananlardan 9'unu Türkiye 'ye getirmek için Ankara 'dan kalkan Sağlık Bakanlığı 'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) taşıyan uçak, başkent Mogadişu 'ya indi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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