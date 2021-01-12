Türk sağlık sektörü salgında dünyaya örnek oldu - Son Dakika

Türk sağlık sektörü salgında dünyaya örnek oldu

12.01.2021 09:19
Türk sağlık sektörü salgında dünyaya örnek oldu, System.String[]

Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk, "Son yıllarda gerçekleşen yatırımlarla birlikte Türkiye'deki sağlık sistemi dünyada önemli bir konuma yükseldi, özellikle pandemi sürecinde bu net şekilde görüldü.

Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk, "Son yıllarda gerçekleşen yatırımlarla birlikte Türkiye'deki sağlık sistemi dünyada önemli bir konuma yükseldi, özellikle pandemi sürecinde bu net şekilde görüldü. Ülkemiz pandemi sürecinde çok hızlı aksiyon aldı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şafak Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için aldığı sıkı tedbirler ve güçlü sağlık sistemi ile dünyada örnek ülke konumuna geldi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında birçok hastane ciddi bir sınav verdi.

ABD ve birçok Avrupa ülkesinde sağlık sistemi çökerken, Türkiye'deki kamu ve özel hastaneler gerek altyapıları gerekse verdikleri hizmetler ile vatandaşları mağduriyetten kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk, Türk sağlık sektörünün en zorlu sınavını pandemi sürecinde verdiğini aktardı.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sağlık sistemi çökerken, Türkiye'nin bu anlamda örnek olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Devletin attığı adımlar ve özel sektörün hayata geçirdiği yatırımlar ile pandemi sürecini en ağrısız şekilde atlatıyoruz. Biz hastane olarak tüm imkanlarımız ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık sektörü olarak önemli bir sınav veriyoruz ve bu anlamda tam not aldık diyebiliriz. Son yıllarda gerçekleşen yatırımlarla birlikte Türkiye'deki sağlık sistemi dünyada önemli bir konuma yükseldi, özellikle pandemi sürecinde bu net şekilde görüldü.

Ülkemiz pandemi sürecinde çok hızlı aksiyon aldı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hastane koridorlarında tedavi olmaya çalışan insanlar gördük. Hem özel sektör hem de devletin yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi anladık. Türkiye bu süreçte dünya nezdinde tam not aldı."

"Yoğun bakım ünitelerimiz tam kapasite hizmet verdi"

Öztürk, kendilerinin de bu dönemde ciddi yatırımlara imza attıklarını bildirdi.

Kendi PCR laboratuvarlarını kurduklarını vurgulayan Öztürk, "Kısa sürede hizmet vermeye başladık. Adeta bu dönemde seferberlik ilan ettik. Özellikle çalışanlarımız ve doktorlarımız büyük özveri gösterdi. Birçok doktor arkadaşımız salgına yakalandı. Adeta hayatlarını hiçe sayarak, mesleklerini gereğini yerine getirmek için uğraş verdi. Yoğun bakım ünitelerimiz tam kapasite hizmet verdi." bilgisini verdi.

Öztürk, yaşanan bu zorlu salgın döneminde Şafak Hastaneleri olarak tüm hizmetleri vermeye devam ettiklerini belirterek, tüm branşlarda polikliniklerin ve ameliyatların sürdüğünü, yalnızca koronarivüs hastanesi olmadıklarını, bu süreci en özverili şekilde devam ettirdiklerini aktardı.

Yönetim Kurulu, Türkiye, Hastane, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk sağlık sektörü salgında dünyaya örnek oldu - Son Dakika Ekonomi


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