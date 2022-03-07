Türk Sağlık-Sen, acil serviste güvenlik görevlilerinin darbedilmesini kınadı - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi üyeleri, hastanede çalışan 9 güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, 4 Mart'ta, trafik kazası sonucu hastanenin acil servisine getirilen bir hastanın yakınlarının, yeniden canlandırma odasına girmek istediğini, duruma müdahale eden güvenlik görevlilerinden 9'unun yaralandığını belirtti.

Sağlık tesisi içerisinde suç işleyenlere, yasalardaki en ağır cezanın hakim takdiri olmadan uygulanmasını ve şiddet uygulayanlara kamu sağlık hizmetinin acil haller dışında belirli bir süre ücretli olmasını istediklerini vurgulayan Koçak, "Maalesef zor şartlarda hizmet veren arkadaşlarımızın can güvenlikleri dahi kalmamıştır. Bizler hastaların tedavisini yaparken sürekli acaba arkamızdan kim saldıracak korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Sadece işimizi yapıp hastalara şifa dağıtmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Koçak, "sağlıkta şiddete sıfır toleranslı alan" uygulaması istediklerini sözlerine ekledi.

Olay

Karşıyaka ilçesinde, 4 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan K.N, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirilmişti. K.N, yeniden canlandırma odasında tedaviye alındığı sırada odaya girmek isteyen 3 yakını, 9 güvenlik görevlisini darbetmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.A.N. ve M.A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, H.C.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.