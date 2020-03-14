Türk Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

16 dakika önce

Türk Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Türk Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Türk Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, sağlık çalışanlarının en yoğun şekilde görev üstlendiği özel bir dönemde olduğunu ifade etti.

14 Mart Tıp Bayramı'nı dünya genelinde bir salgına yol açan koronavirüsle karşılandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı süreci çok iyi yönetmektedir. Bu salgınla mücadelede her vatandaşımız Sağlık Bakanlığının uyarı ve önerilerine tereddütsüz uyması gerekir. Vatandaşlar kaos çığırtkanlarına asla itibar etmemelidir. Bu sürecin Sağlık Bakanlığının tedbirleri, sağlık çalışanlarının özverisi ve vatandaşlarımızın sağduyusuyla atlatılacağına inanıyorum. Bu dileklerle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."

Tıp Bayramı, Ali ihsan, Antalya, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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