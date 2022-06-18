Türk Sağlık-Sen Bilecik Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu

Türk Sağlık-Sen Bilecik Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan, genel kurulda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi.

Türk Sağlık-Sen olarak bu süreçte görüşlerini açıkladıklarını hatırlatan Turhan, "Döner sermaye sisteminin yeniden revize edilmesi, tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde ay sonunda bir doktorun, hizmetlinin, hemşirenin diğer sağlık çalışanının ne kadar alacağını bildiği bir sağlık sistemine geçilmesi gerekmektedir." dedi.

Turhan, asgari ücretle ilgili temmuz ayında iyileştirme yapılabileceğinin konuşulduğuna da değinerek, "Hem kamu çalışanına, asgari ücretliye temmuz ayında mutlaka enflasyon farklarının verilmesi hem de bizim baştan bu yana istediğimiz mutlaka seyyanen zam, refah payı uygulamasına geçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Kamu çalışanları ve diğer çalışanlar bu konuda mağdur edilmemelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucu Türk Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanlığına Ozan Genç seçildi.

Yönetim Kurulunda ise Ahmet Kuyucu, Ahmet Volkan Söylemez, Mustafa Çelik, Hacer Bilgiç, Hüseyin Yılmaz ve Aslı Odabaşı yer aldı.