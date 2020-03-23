Türk Sağlık-Sen'den doktora yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Türk Sağlık-Sen'den doktora yapılan saldırıyı kınadı

6 saat önce

Türk Sağlık-Sen'den doktora yapılan saldırıyı kınadıDÜZCE'de, Türk Sağlık-Sen Şubesi Başkanı Ekrem Çavuş doktorun darp edilmesini şiddetle kınadıklarını, sağlık çalışanlarının morale ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türk Sağlık-Sen'den doktora yapılan saldırıyı kınadı

DÜZCE'de, Türk Sağlık-Sen Şubesi Başkanı Ekrem Çavuş doktorun darp edilmesini şiddetle kınadıklarını, sağlık çalışanlarının morale ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Dün, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine baş ağrısı şikayeti ile başvuran S.A. kendisinin acil bir durumu olmadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle evine gitmesinin daha güvenli olduğunu söyleyen Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, sağ gözünün üzerine yumruk attı. Bunun üzerine S.A. gözaltına alınırken, doktor ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. S.A. bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Türk Sağlık-Sen Düzce Şubesi Başkanı Ekrem Çavuş, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, 'Maalesef sadece ülkemiz değil, dünya bir süreçten geçiyor. Çok sancılı bir süreç. Biz Türkiye olarak bu sancılı süreci en az hasarla nasıl atlatırız bunun derdine düştük. Biz sağlık ordusu olarak korona ile savaş ilan ettik diyoruz. Sağlık ordusu 7/24 görevinin başında. Bu insanlar zaten fedakarca, cefakarca çalışıyorlar. Çocuklarını görmüyorlar, zaman zaman evlerine gidemiyorlar. Tek hedefleri halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak. Bir sağlıkta şiddet olayı gerçekleşiyor.' dedi. Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu belirten Çavuş, 'Başım ağrıyor şikayeti ile gelen bir vatandaş hekim arkadaşımızı darp ediyor. Normal zamanda dahi biz sağlıkta şiddetin önlenmesi adına bir kitap hazırladık ve gereken mercilere taleplerimizi ilettik. Fakat şu sancılı süreçte sağlık çalışanlarının morale, motivasyona, desteğe ihtiyacı olduğu şu dönemde sağlık çalışanlarına uygulanan bu sağlıkta şiddet neyin nesidir' Bunu kabul edebilir miyiz? Süreç içerisinde sağlık çalışanlarına destek vermek adına güzel şeyler yaşandı. Bugün sağlıkta şiddet neyin nesidir? Birçok insan, esnaf sağlık çalışanlarının morali düzelsin diye sağlık çalışanlarına özel indirimler uygularken, bizi çok duygulandırdı.? diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına saldıranların tutuklu yargılanmalarını talep eden Çavuş, şöyle konuştu:

'Bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında, arkasında olmak zorundayız. 2 gün öncesinde İstanbul'da 2 güvenlik görevlisi sırf annesini görmek isteyen biri tarafından bıçaklandı. Dün ilimizde bu şekilde bir saldırı gerçekleşti. Bunun kime ne faydası var. Buradan kim ne kazanacak' Tutuklu yargılamalar acilen başlatılmalı, sağlıkta şiddetle ilgili radikal kararlar alınmalıdır. Bu menfur saldırıyı ve bunun gibi bütün saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum.?

Türk Sağlık-Sen'den doktora yapılan saldırıyı kınadı

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: DHA

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