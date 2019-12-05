Son Dakika Haberleri: Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması
Son Dakika Güncel Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması

6 saat önce

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, hastanelerdeki döner sermaye sisteminin yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, hastanelerdeki döner sermaye sisteminin yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Özer, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Bugün çalışanların sesini bir kez daha duyurmak ve döner sermaye taleplerini yüksek perdeden aktarmak için alanlara çıktıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Döner sermayede bu düzen böyle gitmez. Sistem baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken en temel alınacak husus, çalışanın sistemin merkezine yerleştirilmelidir. Adalet teslim edilmeli, hiçbir çalışan haksızlığa uğramamalıdır. Döner sermayeler yükseltilmelidir. Günümüz enflasyonu dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmelidir. Taban ücretler arttırılmalıdır. Döner sermayelerimiz mutlaka emekliliğe yansıtılmalıdır. Emeklilikte sağlık çalışanlarını bekleyen sefalete bir son verilmelidir. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Sağlık çalışanları için artık sabır taşı çatlamıştır. Yönetmelik bir an önce değişmeli, bu sorun çözülmelidir."

Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması

Ömer Halisdemir, Sendika, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı
ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]