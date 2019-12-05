Türk Sağlık-Sen'den 'İrmik helvalı' döner sermaye tepkisi

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, döner sermayeyi eleştirdikleri basın açıklamasının ardından "Ölenin arkasından irmik helvası dağıtılır" diyerek üyelere ve vatandaşlara irmik helvası dağıttı.



Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Kayseri Devlet Hastanesi poliklinikleri önünde sendika üyeleri ile birlikte basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşan Ünal, döner sermayeyi eleştirerek, "Döner sermayeler yükseltilmelidir. Günümüz enflasyonu dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmelidir. Taban ücretleri artırılmalıdır. Döner sermayelerimiz mutlaka emekliliğe yansıtılmaktadır. Emeklilikte sağlık çalışanlarını bekleyen sefalete bir son verilmelidir. Sistem karmaşık, sorun büyüktür ama kamu iradesi de bunu çözecek güçtedir. Sağlık bakanlığı ve üniversitelerimize bağlı hastanelerde görev yapan fedakar çalışanlarda sorunun çözülmesini dört gözle beklemektedirler. Yöneticilere sesleniyoruz; döner sermayelerde yaşadıkları gelir kaybı nedeniyle çalışanın yaşadığı ekonomik sıkıntı da, evindeki huzursuzlukta vebal sizindir. Bu sorunu çözmek için çaba harcayınız. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Sağlık çalışanları için artık sabır taşı çatlamıştır. Yönetmelik bir an önce değişmeli, bu sorun çözülmelidir. Çalışanın emeğinin karşılığı teslim edilmeli, ekmeğiyle oynanmamalıdır" ifadelerini kullandı.



Ünal açıklamanın ardından "Ölenin arkasından irmik helvası dağıtılır" dedi ve üyeler ile vatandaşlar irmik helvası dağıttı. - KAYSERİ