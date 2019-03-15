Son Dakika Haberleri: Türk Sağlık-Sen'den Yemekli Kutlama

Türk Sağlık-Sen'den Yemekli Kutlama

1 saat önce

Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilciliği 14 Mart Tıp Bayramını düzenlediği yemekli etkinlik ile kutladı.

Türk Sağlık-Sen'den Yemekli Kutlama, System.String[]
Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilciliği 14 Mart Tıp Bayramını düzenlediği yemekli etkinlik ile kutladı.

Nurullah Şentürk Başkanlığı'ndaki Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilciliği tarafından Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Fehmi Türemiş ile sendika üyeleri katıldı.

Yemeğe katılan tüm davetlilere teşekkür eden Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilcisi Şentürk, "Türk Sağlık-Senli olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü sendikamız önce ülkem, sonra ilkem diyen bir sendikadır. Böyle bir sendikada sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Türk Sağlık-Sen dik duranların sendikasıdır. Yol arkadaşlarımda bunların hepsi mevcuttur. Cesur ve yürekli insanlarla beraber sendikal faaliyetleri yürütmekten onur ve gurur duymaktayım. İyi ki varsınız" dedi.

Şentürk gecenin düzenlenmesinde katkı sağlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Manisa, 14 Mart, Salihli, Güncel
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