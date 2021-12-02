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Türk Sağlık-Sen "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını" istedi - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını" istedi

02.12.2021 14:48

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, doktorlara yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını da kapsamasını istedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, doktorlara yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını da kapsamasını istedi.

Ankara Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin diğer sağlıkçıları kapsamamasına tepki gösterdi.

Kahveci, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla geçen yaklaşık 2 yıllık sürede tüm sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığını vurguladı.

Salgına karşı mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık personeline Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Kahveci, "Buradan, Bakanlık ve hükümete bir çağrı yapıyorum; hayatını kaybeden arkadaşlarımızın hakkını mutlaka teslim edelim, onların ailelerine, çocuklarına hep birlikte sahip çıkalım, onları şehit statüsüne alalım." dedi.

Kahveci, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin diğer sağlıkçıları kapsamamasını eleştirerek, "Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın, bir itirazımız olamaz. Bizim itirazımız, sağlık çalışanlarının bu artışın kapsamı dışında bırakılmasınadır. Çünkü tüm sağlık çalışanları ekonomik sıkıntı yaşamaktadır, tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir, alım gücü azalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır"

Bu durumun görmezden gelinmesini kabul edemeyeceklerini vurgulayan Kahveci, "Haklı talebimiz çok nettir. Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, kayıplar telafi edilmelidir. Dün, bir günde hem açıklanıp hem de Meclisten geçirilen düzenleme eksik kalmıştır, yanlış yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri ile görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki günler içinde bu haksızlığı gidermek için sayın Bakan ile görüşeceğim." dedi.

"Tek kalem maaş istiyoruz"

"Sağlık çalışanları için döner sermaye sisteminin iflas ettiğini" dile getiren Kahveci, "İflas etmiş bir ücret politikasını devam ettirmenin hiçbir anlamı yoktur. Biz tek kalem maaş istiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz bir maaş istiyoruz." diye konuştu.

Kahveci, sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Lafa gelince, 'Sağlık hizmetleri ekip işidir, hepsini alkışlıyoruz.' demekle olmuyor. Külfette ortak oldukları gibi bir hak verilirken adaletli davranılmalıdır. Yani külfette de nimette de ortak olunmalıdır. Çalışma barışını bozacak, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını yok sayarak, zamda adaletsizlik yaparak bir milim ilerleme sağlanmaz, aksine sağlık hizmetlerine bu tür işler zarar verir."

Önder Kahveci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, tüm sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması için çaba sarf etmesini isteyerek, bu konudaki müca

Türk Sağlık-Sen doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını istedi
Türk Sağlık-Sen doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını istedi
Türk Sağlık-Sen doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını istedi
Türk Sağlık-Sen doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını istedi
Türk Sağlık-Sen doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını istedi

Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Sağlık-Sen 'doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını' istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Sağlık-Sen "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını" istedi - Son Dakika
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