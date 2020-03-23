Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı
25 dakika önce
Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı (2)DOKTORU DARP EDEN KİŞİ TUTUKLANDIDüzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet Aksoy emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı (2)
DOKTORU DARP EDEN KİŞİ TUTUKLANDI
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet Aksoy emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Samet Aksoy'u 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Samet Aksoy'un tutuklanmasına karar verdi. Samet Aksoy'un adliyenin önünde toplanan yakınları gazetecilere tepki gösterdi. Samet Aksoy cezaevine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
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