Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Ünal, Ebeler Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Ebeler Haftası'nı kutladı.

Ünal, mesajında, tüm sağlık çalışanlarının her türlü olumsuzluğa rağmen kahramanca mücadele verdiklerini, fedakarlıkta bulunduklarını, kendi evlatlarından ayrı olmalarına rağmen, ailelerin bebeklerine kavuşmasını sağladıklarını ifade etti.

Özveri ile sağlık hizmetinin sürmesinin yanında salgınla mücadelede de verilen görevleri yerine getirdiklerini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Fedakarlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftası'nı kutluyor, bu haftanın sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz. Millet olarak sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmak temennisiyle salgına karşı kahramanca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Vatan size minnettardır."