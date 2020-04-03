Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesince sağlık çalışanlarına seccade dağıtıldı - Son Dakika

Kayseri'de, Türk Sağlık-Sen Şubesince sağlık çalışanlarına 500 seccade dağıtıldı.

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'yi de büyük ölçüde etkilediği belirtilerek, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi uyarısıyla birçok tedbir alındığı hatırlatıldı.

Sendikanın, virüsle mücadelede en ön saflarda gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbirler kapsamında ibadethanelere girişler ve topluca ibadet yapılması yasaklanmıştır. Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının virüs kapmamaları için kendilerine özel seccade yaptırdık. Manevi olarak güçlü kalmaları için ibadetlerini yerine getirmelerine yardımcı olduk.

Bu süreçte sağlık çalışanı arkadaşlarımız için sunta üzerine sünger ve kadife kaplı 500 seccade yaptırdık ve ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza dağıttık."