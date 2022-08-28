Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi, Sağlık Bakanlığı'nın Ek Ödeme Yönetmeliklerini Yargıya Taşıyacak: "Çalışanlar Aleyhine Olan Maddeler Tespit Edilmiş...

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi, Sağlık Bakanlığı'nın ek ödeme yönetmeliklerinde yaptığı değişiklerin iptali için dava açacağını duyurdu. Şube Başkanı Ömer Çeker, "Söz konusu düzenlemelerde çalışanlar aleyhine olan hususlar ile ilgili tüm hukuki süreçler işletilecek. Çalışanlar aleyhine olan maddeler tespit edilmiş olup dava açıyoruz. Çözüm adına gereken her adım atılacak, mücadeleden asla taviz verilmeyecektir" dedi.

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi, Sağlık Bakanlığı'nın ek ödeme yönetmeliklerinde yaptığı değişiklere tepki gösterdi. Şube Başkanı Ömer Çeker, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"OLUMSUZLUKLARDAKİ BU BENZERLİKLERİN BİZE ANLATTIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDEN BAKIŞI AÇISINI DEVAM ETTİRDİĞİDİR"

"12 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin ardından 25 Ağustos'ta da Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır. Taban ve teşvik ödemesi hususlarında düzenlemeleri hayata geçmiştir. Üniversite hastaneleri ile ilgili de yakın bir zamanda düzenleme yapılacağı, YÖK Başkanı tarafından açıklanmıştır. Son yayınlanan, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile ilgili yönetmelik değişikliğinde de çalışanlarına yapılacak ödemeler konusunda çok ciddi farklar olduğu, cezaların artırılarak 'bir suça iki ceza olmaz' karinesinin yok sayıldığı görülmüştür. Yayınlanan yönetmenlikle adaletsizlikler ortadan kaldırılması gerekirken var olan adaletsiz ve hukuka aykırı uygulamalar artmıştır. Olumsuzluklardaki bu benzerliklerin bize anlattığı, Sağlık Bakanlığı'nın çalışanları mağdur eden bakışı açısını devam ettirdiğidir.

"YAPILAN DÜZENLEME İLE BAKANLIK, ÇALIŞMA BARIŞINI SABOTE ETMİŞTİR"

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan kamu çalışanlarının olmadığı, araştırmacıların görmezden gelindiği, 112 Acil Sağlık hizmet sunucularına kadar birçok kesimi yok sayan, birinci basamak sağlık kuruluşlarında hizmet sunan sağlık çalışanlarını ötekileştiren düzenlemelerden çalışanlar rahatsız. Yapılan düzenleme ile Bakanlık, çalışma barışını sabote etmiştir. Çalışanlar adına yapılan düzenlemeyi Türk Sağlık-Sen olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personeller ile genel idari hizmetleri sınıfında görev yapan bir kısım unvanlı personeller için belirlenen taban ücretin tavana takılması gibi tuhaf bir durum nedeniyle ödeme yapılmamıştır. Reformdan kasıt değişim ve dönüşüm ise tüm çalışanları memnun edecek, kapsayıcı ve adaletli genel bir düzenleme olması zarurettir.

"BU YAPILAN DÜZENLEMELERDE SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZELTMELER YAPILMALI"

Ödemelerde çalışanlar arasında oluşturulan uçurumlar, bazı çalışanların yok sayılması, aldıkları performansın gerisinde taban ücrete mahkum edilen çalışanlar olması ve ödemelerin disiplin soruşturması ve ihtar puanlarının kıskacına konulması gibi durumlar kabul edilemez. Reformdan kasıt sadece düzeltme ise bu da makul ölçülerde kabul edilebilir bir düzeltme biçimi olmamıştır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi ve diğer ödemeler konusunda temel sıkıntı adaletsizlik ve çok düşük olmaları iken yönetmelik düzenlemelerinde nüans değişiklikleri buna bir çare üretememiştir. Kamu sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanların büyük bir kısmının beklentilerinin karşılanmadığı düzenlemelerin gerçek anlamda bir reforma dönüşmesi için, mutlaka bu yapılan düzenlemelerde Sağlık Bakanlığı düzeltmeler yapılmalı.

"ÇALIŞANLAR ALEYHİNE OLAN MADDELER TESPİT EDİLMİŞ OLUP DAVA AÇIYORUZ"

Ek ödeme, yapılan yeni düzenleme ile çalışanlar arasında ekonomik uçurumlar oluşturulmuştur. Bu durum, çalışma barışına olumsuz etki etmektedir. Çalışanları mağdur eden hükümler düzenlemelerden çıkarılmalıdır. Pandeminin ağır şartlarında fedakarca hizmet üreten tüm sağlık çalışanları için gerçek anlamda memnun edici düzenlemeler hayata geçmelidir. Tabiri caizse reform değil, bu anlamda yeni bir çağ açılmalıdır. Yeni bir tavır ortaya konulmalıdır. Çözüm için bu şarttır. Türk Sağlık-Sen olarak mücadelemiz tüm sağlık çalışanları adına yürütülmektedir. Tüm platformlarda çalışanlar için doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Söz konusu düzenlemelerde çalışanlar aleyhine olan hususlar ile ilgili tüm hukuki süreçler işletilecek. Çalışanlar aleyhine olan maddeler tespit edilmiş olup dava açıyoruz. Çözüm adına gereken her adım atılacak, mücadeleden asla taviz verilmeyecektir."