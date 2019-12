Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Töke:

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, yeni yılda memur paketinin hayata geçirilerek, kayıplarının telafi edilmesini beklediklerini söyledi.



Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke yaptığı açıklamada, çalışanlar açısından oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.



2019'da yetkili konfederasyon tarafından hüsranla sonuçlandırılmış bir toplu sözleşme sonrasında memurun sıfır zamma mahkum edildiğini, hizmet kolunda da çalışanlar için bir tane bile kazanım elde edilmediğini savunan Töke, "Kamu çalışanlarının ücretleri erimiş, sorunlarına çözüm üretilmemiştir. Kamu ile müzakere yapmaktan uzak sadece masada seyirci konumunda olan ve başka meselelerle uğraşanların yol açtığı zararların giderilmesi adına çözüm önerisi yine Türkiye Kamu-Sen'den gelmiş ve memur paketi talebimiz açıklanmıştır. Kamu çalışanlarının sorunlarına çözümler üreten bu paketin 2020 yılında memura bir çare olarak hayata geçmesi temel beklentimizdir. Çünkü bu pakette kamu çalışanlarının ücretlerinin arttırılması, tüm ödemelerinin emekliliğe yansıtılması, vergi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi, kapsayıcı bir 3600 ek göstergenin hayata geçmesi bulunmaktadır. Kamuda tüm çalışanların kadrolu olması, hizmetlilere memurluk kadrosu verilmesi ve kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi ödenmesi yer almaktadır. Bunlar kamu çalışanlarının temel beklentileridir. Mutlaka hayata geçmelidir" dedi.



"Makul bir yıpranma payı hayata geçirilmeli"



Metin Töke, hizmet kolunda ise tüm sağlık çalışanlarının temel sorun olan yok olup giden döner sermayeler ile ilgili acil müdahale gerektiğini vurguladı. Döner sermaye sisteminin yeni baştan revize edilerek çalışanların döner sermayelerinin arttırılmasını istediklerini ifade eden Töke, "Makul bir yıpranma payı hayata geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarının aşırı iş yükünün önüne geçmek için istihdam arttırılmalı, sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Devletin şefkat eli olan sosyal hizmet çalışanları hak ettikleri değeri görmeli, mali ve özlük hakları ile ilgili talepleri hayata geçirilmelidir. Tüm bunlarla ilgili atılacak her adımda da sosyal taraflar mutlaka yer almalı, görüş ve önerilerimize başvurulmalıdır. 2019 yılında yaşadığımız kayıpların telafisi için yukarıda sıraladığımız konular çözüme kavuşturulmalıdır. 2020 yılının devletin verdiği görevle milletine hizmet eden kamu çalışanları için iyi ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını istiyoruz. Umarız ki çalışanlar da 2020 yılında kendilerine sürekli hezimet yaşatan, kamu çalışanı diye bir derdi olmayan, tek vizyonu idarecilerle bir araya gelmek olanlara gerekli dersi verirler ve gelecek için önemli bir adım atarlar. Biz Türk Sağlık-Sen olarak bu temennilerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi yılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi yine hak davasında, çalışanın yanında dik bir duruşla sendikacılığımız yapacağız. Bu düşüncelerle 2020 yılının milletimize, ülkemize, coğrafyamıza ve insanlığa huzur getirmesini diliyoruz. Tüm kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışma hayatına kavuşacakları bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - KONYA