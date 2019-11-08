Son Dakika Haberleri: Türk Sağlık-Sen üyeleri kan ve kök hücre bağışında bulundu
Son Dakika Sağlık Türk Sağlık-Sen üyeleri kan ve kök hücre bağışında bulundu

Türk Sağlık-Sen üyeleri kan ve kök hücre bağışında bulundu

8 saat önce

Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Konak Meydanı'ndaki Türk Kızılay mobil bağış ünitesinde kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Sağlık-Sen üyeleri kan ve kök hücre bağışında bulundu, System.String[]

Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Konak Meydanı'ndaki Türk Kızılay mobil bağış ünitesinde kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

Sendika üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı kampanyayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, uzun yıllar hastanelerin onkoloji servislerinde çalıştığını, ilik bulunamadığı için bir çok lösemili çocuğun hayatını kaybetmesine tanık olduğunu söyledi.

Koçak, amaçlarının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu ifade ederek "Kök hücre ve kan bağışında bulunmak için kendi içimizde bir kampanya düzenledik. Üyelerimize, temsilcilerimize, İzmir'de yaşayan 25 binin üzerinde kamu çalışanına ilan ettik. Kızılay'ın kan bağış aracı Konak meydanda her zaman durmakta. Tüm üyelerimiz saate bağlı kalmaksızın buraya gelip rahatlıkla kök hücre bağışçısı olabilirler." dedi.

Koçak 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda hedeflerinin en az 2 bin 500 bağışçı olduğunu dile getirerek, "Ne kadar çok donör başvurursa lösemi hastası vatandaşlarımızın tedavi imkanı o kadar artıyor. Biz de sendika olarak üstümüze düşeni yapmaya yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kamu-Sen İzmir İl Başkanı İrfan Toksoy ise kök hücre ve kemik iliği bekleyen hastaların sesine kulak verebilmek için bu kampanyaya katıldıklarını söyleyerek, kaynağı insan olan birer ilaç olan kan ve kök hücreye çok fazla ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Kendisinin de altı ayda bir düzenli kan bağışı yaptığını ifade eden Türk Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Şenol Atıcı da herkesin bir gün kendisinin de kan ve kök hücreye ihtiyaç duyabileceği düşüncesiyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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