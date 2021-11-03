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Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika

Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı

03.11.2021 10:46
Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de bulunduğu 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de bulunduğu 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Kasım'da Dikili açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18, Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta yardım bekleyen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise yelkenli teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen ve yardım talebinde bulunulan lastik bot içerisindeki 33, yine Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 212 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı
Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı
Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı
Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı
Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı

Göçmen, Dikili, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Sahil Güvenliği İzmir açıklarında 212 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika


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