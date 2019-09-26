Türk Sahil Güvenliği'nden kaçamadı

Yunanistan'dan Türkiye kara suları açıklarına kadar gelerek düzensiz göçmenleri Midilli Adası'na kaçırmak isteyen Yunanlı, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Yunanistan'ın Midilli adasından Türkiye'nin Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Gülpınar köyüne kadar sürat teknesi ile gelip daha önceden anlaştığı 20 İranlı düzensiz göçmeni Midilli adasına kaçırmaya çalışan Yunanlı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgilere göre gece karanlığından istifade ederek ) üzerinde 2 adet 300 HP gücünde motoru bulunan sürat teknesi ile Midilli'den Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Gülpınar köyü sahiline gelen Nikolaos Vougkas (41) Kayalık bir alanda 20 İranlı Düzensiz göçmeni alıp Midilli adasına gitmek için hareket etmek üzereyken karşısında Türk Sahil Güvenlik Botlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sürat teknesinin seyrinden şüphelenip takibe alan Türk Sahil Güvenlik Botları TCSG 905, TCSG 107 ve TCSG 31 Yunan bayraklı tekneyi kısa sürede abluka altına alıp etrafını çevirince neye uğradığını şaşıran Nikolaos Vougkas kaçmaya çalışsa da TCSG 905 botun önünü keserek Maxon NA 925 adlı tekneye el koydu. TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri refakatinde Küçükkuyu'ya getirilen İranlı Düzensiz Göçmenler ile Yunanlı Organizatörün ifadelerine başvuruldu.İranlı Göçmenler ifadelerinin ardından Ayvacıkta ki Geri Gönderme Merkezine gönderilirken Yunanlı organizatör ise Gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE