Türk Sahil Güvenlik 49 göçmeni kurtardı - Son Dakika
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Türk Sahil Güvenlik 49 göçmeni kurtardı

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince zor durumda bırakılan 49 düzensiz göçmenin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik yetişti.

Türk Sahil Güvenlik 49 göçmeni kurtardı, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince zor durumda bırakılan 49 düzensiz göçmenin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarından Midilli Adasına geçmek isteyen 49 göçmen, yunan Sahil Güvenlik tarafından Türk karasularına itildi. Lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen batma tehlikesi ile karşı karşıya kalınca Türk Sahil Güvenlik'den yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, lastik bot içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 49 düzensiz göçmen Küçükkuyu limanına çıkarıldı.

(İHA)

Midilli Adası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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