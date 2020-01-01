Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan "Her an nöbetteyiz" klibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Her an nöbetteyiz' klibi - Son Dakika

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan "Her an nöbetteyiz" klibi

6 saat önce

-Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonları Denizlerde düzensiz göçle gece gündüz demeden mücadele ederek çok sayıda insanın hayatını kurtaran, sel ve benzeri afetlerde mahsur kalan insanların yardımına koşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, eski kurtarma anlarına ilişkin görüntülerinden oluşan...

-Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonları Denizlerde düzensiz göçle gece gündüz demeden mücadele ederek çok sayıda insanın hayatını kurtaran, sel ve benzeri afetlerde mahsur kalan insanların yardımına koşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, eski kurtarma anlarına ilişkin görüntülerinden oluşan kısa klibi "her an nöbetteyiz" notuyla paylaştı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Her an nöbetteyiz klibi

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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