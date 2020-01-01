-Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonları Denizlerde düzensiz göçle gece gündüz demeden mücadele ederek çok sayıda insanın hayatını kurtaran, sel ve benzeri afetlerde mahsur kalan insanların yardımına koşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, eski kurtarma anlarına ilişkin görüntülerinden oluşan kısa klibi "her an nöbetteyiz" notuyla paylaştı