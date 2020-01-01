Son Dakika › Güncel › Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Her an nöbetteyiz' klibi - Son Dakika
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan "Her an nöbetteyiz" klibi
6 saat önce
-Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonları Denizlerde düzensiz göçle gece gündüz demeden mücadele ederek çok sayıda insanın hayatını kurtaran, sel ve benzeri afetlerde mahsur kalan insanların yardımına koşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, eski kurtarma anlarına ilişkin görüntülerinden oluşan...
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:02 Kaynak: AA
-Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonları Denizlerde düzensiz göçle gece gündüz demeden mücadele ederek çok sayıda insanın hayatını kurtaran, sel ve benzeri afetlerde mahsur kalan insanların yardımına koşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, eski kurtarma anlarına ilişkin görüntülerinden oluşan kısa klibi "her an nöbetteyiz" notuyla paylaştı
Son Dakika Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor