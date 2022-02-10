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Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı - Son Dakika

Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı

10.02.2022 10:16

Lastik bot içerisinde Yunanistan'a kaçan yaralı düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı.

Lastik bot içerisinde Yunanistan'a kaçan yaralı düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakoluna, 08 Şubat 2022 tarihinde gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğu bildirilerek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine yaralı kadın göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılarak Kuşadası'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

Yemen uyruklu düzensiz göçmenlerin iddialarına göre, lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup oldukları, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik Botunu gördükleri, panikleyerek kayalıklara çarptıkları ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığı, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığını dile getirdi. Botta bulunan 3 kişinin kaçarak Sisam Adası'na çıktığı ve hastaneye ulaştıkları, göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildikleri aktardı. Yemen uyruklu göçmenlerin, değerli eşyalarının alındığı, bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıkları ve yüzerek sahile çıktıklarını belirtirken, Türk bayrağını gördüklerinde Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettiklerini ifade etti. - ANKARA

Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı
Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı
Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı
Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı
Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı
Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Yemen, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk sahilinde yaralı olarak bulanan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Botu kurtardı - Son Dakika
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