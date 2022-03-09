Türk Sahra Hastanesi Ukraynalı savaş mağdurlarının yaralarını sarıyor - Son Dakika
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Türk Sahra Hastanesi Ukraynalı savaş mağdurlarının yaralarını sarıyor

09.03.2022 10:59
Türk Sahra Hastanesi Ukraynalı savaş mağdurlarının yaralarını sarıyor

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlilerinin Romanya-Ukrayna sınırında tahliye edilen Türk vatandaşlarının sağlık taramasından geçirilmesi amacıyla kurduğu Sahra Hastanesi, Ukraynalı savaş mağdurlarına şifa dağıtan sağlık merkezi oldu.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlilerinin Romanya- Ukrayna sınırında tahliye edilen Türk vatandaşlarının sağlık taramasından geçirilmesi amacıyla kurduğu Sahra Hastanesi, Ukraynalı savaş mağdurlarına şifa dağıtan sağlık merkezi oldu.

Tahliye edilen Türk vatandaşlarının sağlık taramasından geçirilmesi, Ukrayna'da savaştan kaçanların tedavilerinin yapılması amacıyla Ukrayna sınırının sıfır noktasında, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'nda UMKE görevlilerince 5 saatte iki çadırdan oluşan Sahra Hastanesi kuruldu.

Tren ve otobüslerle zaman zaman 35-40 saati bulan yolculuk sonrasında sınıra ulaşan savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatan ve 7 gündür hizmet vermeyi sürdüren Sahra Hastanesinde, zorunlu göç yolundaki çok sayıda Ukraynalı tedavi edildi.

Türk vatandaşları da hastanede sağlık taramasından geçirildikten sonra yolculuğuna devam etti.

Hastanede görevli doktor Emrah Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 acil tıp uzmanı, 2 acil tıp teknikeri ve 6 yardımcı sağlık personelinin görev aldığını belirtti.

Arı, uzun süren yolculuk ve soğuk hava nedeniyle en çok üst solunum yolu enfeksiyonu ve ateş şikayetleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Savaş bölgesinde patlayan bombaların basınç etkisi nedeniyle yaralananlara da müdahale ettiklerini anlatan Arı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evlerini terk edip zorunlu göç yolunda hastalanan 7 aylık bebek ve annesinin de hastanede tedavi edildiğini aktardı.

"Kalbi durmuş hastaya bile müdahale edebilecek kapasiteye sahibiz"

Doktor Arı, şöyle devam etti:

"Bölgedeki kuruluşlar insani yardım hizmeti veriyor. Bölgede tek hastane Türk Sahra Hastanesi. Türkiye'deki bir devlet hastanesinde yapılabilen bütün tedavileri ve müdahaleleri yapabiliyoruz. 6 yataklı, tam donanımlı acil servis ünitesine ve 8 yataklı acil gözlem ünitesine sahibiz. Bu kapsamda böyle bir hastane bölgede yok. Yerel sağlık görevlileri de hastaları bize gönderiyor. Kızılhaç ve diğer sivil toplum kuruluşları da kendilerine başvuran hastaları bizim hastanemize getiriyor. Kalbi durmuş bir hastaya bile müdahale edebilecek kapasiteye sahibiz."

Savaştan kaçanlara hizmet verebilmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Arı, severek görev yaptıklarını, insanların yüzü güldüğünde de yorgunluk hissetmediklerini dile getirdi.

Romanya makamlarının ve Ukraynalı savaş mağdurlarının kendilerine teşekkür ettiğini kaydeden Arı, Türk vatandaşlarının da "Kendimizi ülkemizde gibi hissettik." dediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Sahra Hastanesi Ukraynalı savaş mağdurlarının yaralarını sarıyor - Son Dakika


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