Son Dakika Haberleri: Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Terme'de konser
Son Dakika Güncel Haber

Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Terme'de konser

1 saat önce

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Terme'de konser verdi.

Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Terme'de konser, System.String[]
Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Terme'de konser verdi.
Terme Belediyesi iş birliğiyle Belediye Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi.
Şefliğini Vehbi Tezcan'ın yaptığı konserde Türk sanat musikisi eserleri icra edildi.
Konserin sonunda ilçe protokolü, koro üyeleriyle birlikte şarkı söyledi, ardından Belediye Başkan Vekili Kaşif Aksoy, Tezcan'a çiçek sundu.
Konsere Kaymakam Mehmet Parlak, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel ile davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:53 Kaynak: AA
Terme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:56:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Terme'de konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]