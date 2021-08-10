TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI AYSEL İPAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİİSTANBUL DHA

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Aysel İpar, son yolculuğun uğurlandı.

Bağdat Caddesi Feneryolu'ndaki evinde geçtiğimiz pazar günü, solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Aysel İpar, yardımcılarının eve çağırdığı ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İpar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aysel İpar için Üsküdar Şakirin Camii'nde saat 15.30'da cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Aysel İpar'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye katılan yeğeni Duygu Öner, Dünyanın en iyi insanıydı. Merhametliydi, çok ince ruhluydu, herkese yardım etmeye çalışırdı. Çok güzel sesi vardı bilenler bilir. Sanatın her dalına karşı yeteneği vardı. Hayat sonsuz değil hepimiz öleceğiz ama durdukça onlar dursun istiyor insan diye konuştu.

YILLARCA SAHNE ALDI

Aysel İpar, 1970'li yılların başlarında Gazinocular Kralı Kazım Polat'la evlenmiş ve hemen ardından assolist olarak eşinin sahibi olduğu Taksim Belediye Gazinosu'nda 1988 yılına kadar aralıksız sahne almıştı. Belirli aralıklarla Bebek Belediye Gazinosu, Caddebostan Gazinosu gibi mekanlarda da sahne alan İpar, 1989-2006 yılları arasında Amerika'da yaşamıştı. Amerika'da bulunduğu süre içerisinde de Türk gecelerinde sahne alan Aysel İpar, hayat dolu kişiliğiyle çevresine neşe saçıyordu. Aysel İpar, geçtiğimiz aylarda kızı Serpil Barlas'ı kaybetmişti.