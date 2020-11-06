Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da - Son Dakika

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da

06.11.2020 14:26
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da, System.String[]

TÜRK sanat müziğinin 'divası' Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın aldı.

TÜRK sanat müziğinin 'divası' Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın aldı. Ersoy, satın aldığı villaların tapu işlemleri için Bodrum'a geldi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'daki Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de villalarının bulunduğu siteden, iki süper lüks villa birden satın aldı. Ersoy, 40 milyon liraya aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a geldi. Bodrum'da arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Ersoy, çıkışta DHA muhabirine yaptığı açıklamada normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını belirtti. Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor, İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim" dedi.

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" diye konuştu. Pandemi döneminde Bodrum'da ikinci konutları olanların nüfus kayıtlarını ilçeye aldırmaları çağrıları olduğunun hatırlatılması üzerine Ersoy, "Ben duymadım. Böyle şeyleri çok da ciddiye almam. Kararları kendim veririm ve onu uygularım" dedi.'DEPREM BENİ İÇTEN YARALADI'

İzmir'de yıkıma neden olan depremine de değinen Bülent Ersoy, " Deprem, beni içten yaraladı. Bizzat insan gözle gördüğü zaman çok kötü oluyor" dedi. Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu o anları hatırlatan Ersoy, "O anlar beni çok üzdü, yaraladı ki anlatamam. Yavrum, evladım o kadar yaraladı ki beni oraya da yardım yapıp, gönderdim" dedi.


Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da

Bülent Ersoy, Bodrum, Villa, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı
Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı         
14:27
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Sağ üst ön adalesinde zorlanma yaşayan Falcao Sivasspor maçında yok Sağ üst ön adalesinde zorlanma yaşayan Falcao Sivasspor maçında yok         
13:48
Twitter ve Facebook, Trump'a savaş açtı! Paylaşımları engellenince Twitter ve Facebook, Trump'a savaş açtı! Paylaşımları engellenince "Kontrolden çıktı" dedi         
13:40
Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek         
13:13
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor         
12:28
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 14:39:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei