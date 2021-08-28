Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı - Son Dakika

Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
28.08.2021 13:39
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı Bodrum'da sahne alan Türk sanat müziğinin usta ismi Bekir Ünlüataer söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Bodrumlular Türk sanat müziğiyle unutulmaz bir gece yaşadı
MUĞLA - Bodrum'da sahne alan Türk sanat müziğinin usta ismi Bekir Ünlüataer söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer önceki gece Elani Beach sahne aldı. Söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan Ünlüataer tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlüataer'in neredeyse tüm şarkılarına sevenleri eşlik etti. Sianji Well-Being Resort bünyesinde bulunan Elani Beach'te her Perşembe gecesi çıkacak olan Ünlüataer Bodrum'u Türk Sanat Müziği'ne doyuracak. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan usta sanatçı bir yandan şarkı söylerken diğer yandan ise izlemeye gelenlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
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