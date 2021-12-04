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WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın "Stres" heykeli sergileniyor - Son Dakika

WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın "Stres" heykeli sergileniyor

04.12.2021 08:58

Türk sanatçı Server Demirtaş'ın, ABD'nin başkenti Washington DC'de açılan "Bir Nöron'un Yaşamı" adlı interaktif sergide yer alan eseri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türk sanatçı Server Demirtaş'ın, ABD'nin başkenti Washington DC'de açılan "Bir Nöron'un Yaşamı" adlı interaktif sergide yer alan eseri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Washington DC'deki sergi salonu Artechouse DC'de açılan interaktif sergi, insan beyninin karmaşıklığını çeşitli sanat eserleriyle anlatıyor.

Nöronlara ve insanın iç dünyasına renkli bir yolculuk imkanı sağlayan sergide, Demirtaş'ın "Stres" isimli hareketli heykeli sanatseverlerin dikkatini çekiyor.

Resim eğitimi gören ve son 30 yıldır insanı ve duyguları temel alan hareketli heykeller yapan Demirtaş, sergideki eserinde, stresin beyne etkisini ele alıyor.

Eser, sergi salonunda 2 Ocak'a kadar görülebilir.

WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor
WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın Stres heykeli sergileniyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın 'Stres' heykeli sergileniyor - Son Dakika


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