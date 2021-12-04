WASHINGTON - Türk sanatçı Demirtaş'ın "Stres" heykeli sergileniyor - Son Dakika

Resim eğitimi gören ve son 30 yıldır insanı ve duyguları temel alan hareketli heykeller yapan Demirtaş, sergideki eserinde, stresin beyne etkisini ele alıyor.

Nöronlara ve insanın iç dünyasına renkli bir yolculuk imkanı sağlayan sergide, Demirtaş'ın "Stres" isimli hareketli heykeli sanatseverlerin dikkatini çekiyor.

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