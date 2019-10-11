Son Dakika Haberleri: Türk sanatçılar Arnavutluk'taki Uluslararası Caz Festivali'nde sahne aldı
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Türk sanatçılar Arnavutluk'taki Uluslararası Caz Festivali'nde sahne aldı

4 dakika önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 8. Uluslararası Caz Festivali'nde Türkiye'den "Tanini Trio" grubu sahne aldı.

Türk sanatçılar Arnavutluk'taki Uluslararası Caz Festivali'nde sahne aldı, System.String[]

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 8. Uluslararası Caz Festivali'nde Türkiye'den "Tanini Trio" grubu sahne aldı.

Arnavutluk Kültür Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve aralarında Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de bulunduğu çeşitli kuruluşların desteğiyle düzenlenen festivalde "Tanini Trio" sanatseverlerle buluştu.

Tiran Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle festivale katılan grubun sanatçıları Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke'nin performansını Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş da izledi.

Çeşitli ülkelerden 8 caz grubunun katıldığı festivalde Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, Fransa, İtalya, Slovakya, Sırbistan ve Japonya'dan da gruplar sahne alıyor.

8 Ekim'de başlayan festival, yarın sona erecek.

Arnavutluk, Türkiye, Tiran, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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