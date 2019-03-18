Türk sanatçılar Belçika’da
28 dakika önce
ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika'nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde açılan "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılarına destek verdi.
T-ONE (Türkiye
Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika
'nın Anvers
kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde açılan "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılarına destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10
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