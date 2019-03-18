Son Dakika Haberleri: Türk sanatçılar Belçika’da

Türk sanatçılar Belçika’da

28 dakika önce

ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika'nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde açılan "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılarına destek verdi.

Türk sanatçılar Belçika’da, System.String[]
T-ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika'nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde açılan "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılarına destek verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10 

Anvers, Türkiye, Belçika, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'deki Her Bebek 5 Bin 513 Dolar Borçla Doğuyor Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar Emekliler En Düşük Maaşın 2 Bin 20 Lira Olmasını İstiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 00:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk sanatçılar Belçika’da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]