Son Dakika Haberleri: Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
Son Dakika Güncel Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu

Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu

6 saat önce

İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.

İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.

Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu

Ravenna, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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