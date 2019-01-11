Son Dakika Haberleri: Türk Sanatçılardan Londra'da Karma Sergi

Türk Sanatçılardan Londra'da Karma Sergi

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 8'i Türk 10 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi açıldı.

Türk Sanatçılardan Londra'da Karma Sergi, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da 8'i Türk 10 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi açıldı.

Kentin güneyindeki Camberwell semtinde yer alan GX Gallery'de açılışı yapılan karma sergide ressamlar Devrim Erbil, Renk Erbil Martin, Meral Yıldız, Halit Demirel ve Yiğit Dündar, heykeltıraşlar Tuba Önder Demircioğlu ve Beste Alperat ile fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban'ın eserleri bulunuyor. Ayrıca Çerkes kökenli grafik sanatçısı Bashir Borlakov ile İtalyan ressam Thomas Frontini'nin eserleri de sergileniyor.

Sergiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan galeri sahibi Şule Clair Altıntaş, bunun Londra'daki ilk sergileri olduğunu söyledi.

Türk sanatçıların yurt dışında yeterince temsil edilemediğini belirten Altıntaş, Türk sanatçıların müzelerde yer almadığını da gözlemlediğini dile getirdi.

Altıntaş, 10 sanatçıyı bir araya getiren serginin en önemli isminin ise Devrim Erbil olduğunu vurguladı.

Sanatçı Renk Erbil Martin de İngiltere'de 500 bin kişiyi bulan Türk nüfusu içinde yaratıcı beyinlerin giderek arttığını anlatarak, "Bizim dinamizmimiz çok farklı." dedi.

Ziyarete 5 Şubat'a kadar açık kalacak serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Erbil, İngiltere, Londra, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı

Netflix, Muhafız Dizisinin 3 ve 4'üncü Sezonunun Çekileceğini Duyurdu Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 02:17:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Sanatçılardan Londra'da Karma Sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]