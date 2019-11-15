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Türk sanatçılardan "performatif çizim" gösterisi

6 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Regeringatan Caddesi'nde, "performatif çizim" yapan 3 Türk sanatçısı Atıl Aggündüz, Melodi Gülbaba ve Oğul Öztunç kapalı ve camlı bir mekanı modern sanat galerisine dönüştürdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Regeringatan Caddesi'nde, "performatif çizim" yapan 3 Türk sanatçısı Atıl Aggündüz, Melodi Gülbaba ve Oğul Öztunç kapalı ve camlı bir mekanı modern sanat galerisine dönüştürdü.

İsveç Enstitüsünün düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, ALMA-Astrid Lindgren Anma Ödülü Genel Müdürü Suzi Erşahin, İsveç Enstitüsü Sekreteri Jenny Bergström ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Çizim sonrası, AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Atıl Aggündüz, "Yaşayan Zemin Katları" temasıyla sokakla birebir ilişki içinde olan bir mekanın içinde 3 gün yaşayarak ve çizerek burasını sanat galerisine dönüştürdüklerini söyledi.

Mekanı gündelik hayattan hikayeler ve düşüncelerle doldurduklarını anlatan Aggündüz, "Hiçbir plan yapmadan bir konuyu tartışarak çizime başladık. Camlarda çizim yaparken, insanlarla göz kontağı yaparak ilham aldık, Stockholm'ün gündelik hayatıyla ilgili çizimler yaptık." ifadelerini kullandı.

Oğul Öztunç, bu işte Stockholm'e, İstanbul'a, şehir kültürüne ve edebiyata dair referanslar bulunduğunu vurguladı.

Melodi Gülbaba da ilk performatif çizimlerini İstanbul'da yaptıklarını, Stockholm'deki çizimin ikinci çalışma olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılarak sanatçılara destek veren Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt, "İstanbul'u Stockholm'de modern bir sanatla taşıyan genç kardeşlerimizin çizimlerinden çok mutlu oldum." dedi.

Türk sanatçılardan performatif çizim gösterisi

Stockholm, Türkiye, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:43 Kaynak: AA
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