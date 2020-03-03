Türk sanatçıların yapıtları Kiev'de büyük ilgi gördü - Son Dakika

Küratörlüğünü Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr.Üy. sanatçı Bedri Baykam 'ın üstlendiği " Türkiye 'den Çağdaş Sanat" sergisi Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'de açıldı. Sergi, Kiev Modern Sanat Araştırmaları Enstitüsü'nde 15 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Ukrayna Ulusal Sanat Akademisi'ne bağlı Modern Sanat Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlenen "Türkiye'den Çağdaş Sanat" sergsinin açılışına Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve eşi Seda Güldere, Türkiye Ukrayna İşadamları Derneği TUİD Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna parlamentosundan parlamenterler ile çok sayıda sanat eleştirmeni, küratör, sanatçı ve sanat izleyicisi katıldı. Sergi ve açılış programı hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğr. Üy. Prof.Dr. Bünyamin Özgültekin, serginin 1951-1988 yılları arasında doğan üç jenerasyonu kapsayan ve günümüz Türk sanatında aktüel yer bulan önemli sanatçıların eserlerini içerdiğini söyledi. Serginin, Türk çağdaş sanatının 1980 sonrasında gelişen zengin teknik ve farklı stil varyasyonlarını gözler önüne serdiğini ifade eden Prof.Dr. Özgültekin, sergide farklı dönem ve disiplinlerden 26 sanatçının yapıtlarının yer aldığını belirtti.

"İKİ ÜLKENİN BİR KADER YOLDAŞLIĞI VAR"

Kiev'de düzenlenen açılış programı ve sergi hakkındaki izlenimlerini aktaran Prof.Dr. Bünyamin Özgültekin, "Katılım çok üst düzeydeydi ve çok görkemli bir açılış oldu. Açılışa gelen konuklarımıza sponsorlarımızdan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra sanat eleştirmeni, akademisyen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve sanatçımız Bedri Baykam'ın önsöz yazılarının yer aldığı bir katalog takdim ettik" diyerek açılışın ertesi günü de Türkiye Büyükelçiliği'nin özel konutunda resepsiyon verildiği bilgilerini paylaştı. Yürüttükleri çalışmaların iki ülke arası ilişkiler ve karşılıklı sanatsal etkileşim açısından değerlendirmesini yapan Prof.Dr. Özgültekin, açılışı yapılan sergiyi "Kiev ile İstanbul arasında kültürel çoğulculuk ve tarihsel tanıklık açısından oldukça bereketli ama bir yandan da gerilimli bir alan da var. Sanatçılar tarafından tüm bunlar izlendi, not edildi. Bu açıdan pozitif bir zıtlığın ürettiği bir kader yoldaşlığı da o kültürel zenginliğin bir refleksi olarak çalışmalarımıza değer kattı" diye konuştu.

"BİZ YOLU AÇTIK, ARKASI GELECEKTİR"

"Türkiye ve Ukrayna Batı'daki diğer ülkeler gibi çağdaş sanatlara büyük kaynaklar aktarabilen uluslar olmasa da sanatın değerli olduğunu yıllardan beri anlayan ülkeler" değerlendirmesinde bulunan Özgültekin, şunları söyledi: "Bizi en iyi anlayacak olan ülkelerden birisi diye düşünüyorum ben Ukrayna'yı. Ukrayna'yı da en iyi anlayacak ülkelerden biri biziz. Her şey Avrupa sanatındaki gibi hoşgörülü, fırsatların önüne serildiği bir alan değil, tam tersine sıkıştırılmış, kırılgan bir alan da var. İki ülke arasında sanatsal bir yazgıdaşlıkla ortak özellikleri de görebildik. Bu serginin oluşturduğu hava, ardından başka bağlantıları getirecek. Bir sonraki adımda Ukraynalı sanatçılar Türkiye'ye gelecek. Daha kişisel sergiler olacak. Bu kanal bundan sonra sıkça işlenecek diye düşünüyorum. Bu sergiyle biz yolu açtık, öncüler olduk."

Türkiye'nin önemli sanatçılarının büyük ebatlı ve çok görkemli eserlerle sergiye katıldığını belirten Prof.Dr. Bünyamin Özgültekin, "En küçüğü 180x180 cm ebadında çok büyük resimler götürüldü. Gerçekten sanat adına büyük bir çıkarmaydı diyebilirim" ifadelerini kullandı. "Türkiye'den Çağdaş Sanat" sergisi, Kiev Modern Sanat Araştırmaları Enstitüsü'nde 15 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

- Kiev