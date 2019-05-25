Son Dakika Haberleri: Türk sanatlarında yeni yetenekler keşfedilecek

Türk sanatlarında yeni yetenekler keşfedilecek

5 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ?Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek için "Devlet Türk Sanatları Yarışması" düzenlenecek.

Türk sanatlarında yeni yetenekler keşfedilecek, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığınca ?Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek için "Devlet Türk Sanatları Yarışması" düzenlenecek. Yarışmaya başvurular 23 Eylül'de başlayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20'ncisi düzenlenecek "Devlet Türk Sanatları Yarışması", Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilecek.
"Hüsn-i Hat", "Tezhib" ve "Miniyatür" dallarında düzenlenecek yarışmada 3'er eser sahibine 20 bin lira ve başarı belgesi, 3'er kişiye 5 bin lira ve mansiyon belgesi ile sergileme ödülüne layık görülenlere bin lira ve katılım belgesi verilecek.
Yarışmaya başvurular 23 Eylül -11 Ekim arasında, "https://plastiksanat.kultur.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirilerek yapılabilecek. Yarışmaya ilişkin bilgi ve şartnameye de buradan ulaşılabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:51 Kaynak: AA
Eylül, Kültür Sanat
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