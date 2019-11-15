Son Dakika Haberleri: Türk sanayici ve iş adamı Sudan'da trafik kazasında hayatını kaybetti
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Türk sanayici ve iş adamı Sudan'da trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Türk sanayici ve iş adamı Samim Uyan, Sudan'ın Sinnar eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Türk sanayici ve iş adamı Sudan'da trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Türk sanayici ve iş adamı Samim Uyan, Sudan'ın Sinnar eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sudan'da enerji sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Uyan ve oğlunun bulunduğu araç, Sinnar yakınlarında duran bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Aracın Sudanlı sürücüsünün yaralanmadığı kazada, Samim Uyan olay yerinde yaşamını yitirirdi, oğlu Onur Uyan hafif yaralandı.

İzmirli sanayicinin cenazesinin resmi işlemlerin ardından bu gece Türkiye'ye götürülmesi bekleniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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