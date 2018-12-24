Son Dakika Haberleri: Türk Sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali İçin Tedarikçi Olacak

Türk Sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali İçin Tedarikçi Olacak

25 dakika önce

Nükleer Sanayi Kümelenmesi üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin ihalelerine hazırlanıyor. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odalarının içinde yer aldığı kümelenmede bu şehirlerdeki sanayicilerin yanısıra Gaziantep ve Bursa illerinden toplam 53 sanayici bulunuyor. Rosatom Tedarikçi Sistemi Eğitimi’nin birincisi 20 katılımcıyla gerçekleştirildi. Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve […]The post Türk sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali için tedarikçi olacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türk Sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali İçin Tedarikçi Olacak, System.String[]
Nükleer Sanayi Kümelenmesi üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelerine hazırlanıyor.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odalarının içinde yer aldığı kümelenmede bu şehirlerdeki sanayicilerin yanısıra Gaziantep ve Bursa illerinden toplam 53 sanayici bulunuyor.

Rosatom Tedarikçi Sistemi Eğitimi'nin birincisi 20 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Standardları Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi'nden de birer uzman katıldı.

Rosatom firmasının tedarik süreçleri ile ihale yöntemlerinin ayrıntılı anlatıldığı eğitimlerde, ihale duyurularının nasıl gerçekleştirildiği de katılımcılara aktarıldı.

The post Türk sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali için tedarikçi olacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:58 

Ankara, Akkuyu, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanada'da Evsizlere Pizza Dağıtan Türk Gönüllere Taht Kurdu! Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek

Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:23:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali İçin Tedarikçi Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]