Türk Sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali İçin Tedarikçi Olacak
25 dakika önce
Nükleer Sanayi Kümelenmesi üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin ihalelerine hazırlanıyor. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odalarının içinde yer aldığı kümelenmede bu şehirlerdeki sanayicilerin yanısıra Gaziantep ve Bursa illerinden toplam 53 sanayici bulunuyor. Rosatom Tedarikçi Sistemi Eğitimi’nin birincisi 20 katılımcıyla gerçekleştirildi. Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve […]The post Türk sanayiciler Akkuyu Nükleer Santrali için tedarikçi olacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Nükleer Sanayi Kümelenmesi üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu
Nükleer Santrali'nin ihalelerine hazırlanıyor. Ankara
, İstanbul
, Kocaeli
ve Adana
Sanayi Odalarının içinde yer aldığı kümelenmede bu şehirlerdeki sanayicilerin yanısıra Gaziantep
ve Bursa
illerinden toplam 53 sanayici bulunuyor.
Rosatom Tedarikçi Sistemi Eğitimi'nin birincisi 20 katılımcıyla gerçekleştirildi.
Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Standardları Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi
'nden de birer uzman katıldı.
Rosatom firmasının tedarik süreçleri ile ihale yöntemlerinin ayrıntılı anlatıldığı eğitimlerde, ihale duyurularının nasıl gerçekleştirildiği de katılımcılara aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:58
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