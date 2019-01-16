Son Dakika Haberleri: Türk sanayiine değer katan inovatif projeler Almanya’da sergilenecek

Türk sanayiine değer katan inovatif projeler Almanya’da sergilenecek

2 saat önce

Avrasya bölgesinin en büyük sanayi buluşmalarını organize eden Deutsche Messe, Türkiye sanayiinin gelişimine katkı sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla inovasyon yarışması düzenliyor.

Türk sanayiine değer katan inovatif projeler Almanya’da sergilenecek, System.String[]
Avrasya bölgesinin en büyük sanayi buluşmalarını organize eden Deutsche Messe, Türkiye sanayiinin gelişimine katkı sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla inovasyon yarışması düzenliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:45 

Ekonomi
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