Türk sanayiine değer katan inovatif projeler Almanya’da sergilenecek
2 saat önce
Avrasya bölgesinin en büyük sanayi buluşmalarını organize eden Deutsche Messe, Türkiye sanayiinin gelişimine katkı sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla inovasyon yarışması düzenliyor.
Avrasya
bölgesinin en büyük sanayi buluşmalarını organize eden Deutsche Messe, Türkiye
sanayiinin gelişimine katkı sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla inovasyon yarışması düzenliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
Tokat'ta Üretilen Bez Sucuk Katarlılar Tarafından Çok Beğenildi! 30 Ton Sipariş Var
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi