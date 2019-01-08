Türk Sanayisi Enerji Verimliliğinde Dünya Lideri İsveç'le İşbirliğinde

İsveç Başkonsolosu Therese Hydén,Türkiye'de 150'den fazla aktif İsveç menşeli şirket bulunduğunu, 30'dan fazla İsveç kökenli şirketin Türkiye'de kendi tesislerinde ürettikleri ürünlerin hem iç pazara sunulduğunu hem de ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti

Türk sanayisi enerji verimliliğinde dünya lideri İsveç'le işbirliğinde

Enerji verimliliği alanında dünya lideri olan İsveçli firmalarla Türk sanayicilerin ikili toplantılar yapmalarını sağlayan platform, iki ülke şirketlerinin ortak projeler geliştirmelerine aracı oldu.

Enerji verimliliğine büyük önem veren İsveç, bu yöndeki çalışmalarını Türk sanayisiyle paylaşmak ve ortak projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Sanayide Enerji Verimliliği başlıklı bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Türkiye'de faaliyet gösteren ve yatırımlarına devam eden ABB, Atlas Copco, Arlight, Nederman, SKF ve Systemair HSK firmalarından yetkililer, faaliyetleriyle ilgili sunumlar yaparak katılımcı Türk sanayicilerle bir araya geldi.

Enerji verimliliği konusunda çözümler sunan ve teknolojileriyle öne çıkan İsveçli firmalar ile öncü Türk sanayi şirketlerini ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini buluşturarak bire bir toplantılarla fikir alışverişlerini sağlayan İsveç Başkonsolosluğu ile İsveç Ticaret Ofisi Business Sweden, toplantılar sonunda yeni işbirliklerinin doğduğunu ve pek çok şirketin enerji verimliliği alanında ortak projeler gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerini müjdeledi.

İsveç-Türkiye ticaret hacmi 2.7 milyar dolar

Türkiye ve İsveç arasındaki başarılı ticari ilişkilerin uzun yıllara dayandığını hatırlatan İsveç Başkonsolosu Therese Hydén, Türkiye'de 150'den fazla aktif İsveç menşeli şirket bulunduğunu, 30'dan fazla İsveç kökenli şirketin Türkiye'de kendi tesislerinde ürettikleri ürünlerin hem iç pazara sunulduğunu hem de ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Hydén'ın TÜİK verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre, 2017 yılında 3.2 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi Ocak-Ekim 2018 döneminde, 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İsveç ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olduğunu ifade eden Hydén, etkinliğe katılan firmalardan iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Systemair HSK'nın, Türkiye'de 15 milyon Euro değerindeki yeni fabrika yatırımının 2018 yılında tamamlanarak açılışının yapıldığını, aydınlatma armatürleri alanında çalışan Arlight'ın planladığı üretim hattı yatırımıyla ise şirketin Ankara'da 10 bin m2 alanda gerçekleştirdiği üretimin, 18 bin m2'ye genişleyeceğini belirtti.

İsveç deneyimlerini paylaşıyor

İsveç'in çevrenin korunmasına yönelik enerji verimliliği çalışmaları yaptığını, buna ek olarak sanayide enerji verimliliğini sağlayarak global anlamda daha rekabetçi olmayı amaçladığını kaydeden İsveç Başkonsolosu Therese Hydén, İsveç'in enerji verimliliği alanındaki deneyimlerinden de bahsetti. İsveç'in bu alanda yaptığı yatırımlar ve çalışmalarla dünyadaki örnek ülkelerden biri olduğunu ifade eden Hydén, "2016 yılında gerçekleşen mutabakatla İsveç'te 2030 yılında enerjinin 2005 seviyelerine göre %50 daha verimli kullanılması hedefleniyor. İsveç, 2040 yılında ise %100 oranında yenilenebilir enerji üretme amacını taşıyor." şeklinde konuştu.

İşbirliği fırsatları belirlendi

Business Sweden Ülke Müdür Vekili Özlem Özden ise Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin %14 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Enerji verimliliğiyle ilgili farklı sektörlerde 55 aksiyon tanımlanan planda bu amaca ilişkin yatırım miktarının yaklaşık 11 milyar dolar olduğunu ifade eden Özden, "Biz de bu doğrultuda, enerji verimliliği konusunda oldukça tecrübeli ve yetkin olan İsveçli şirketleri, öncü Türk sanayi kuruluşları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini bir araya getirdik. Etkinliğimize katılan ABB firması otomasyon ve güç; Arlight firması aydınlatma; Atlas Copco firması kompresör ve endüstriyel el aletleri, Nederman metal işleme ve proses, SKF firması döner ekipmanlar; Systemair firması iklimlendirme teknolojileri alanlarında enerji verimi sağlayacak çözüm ve uygulama örneklerini Türk şirketlerine ikili görüşmelerle sundu ve işbirliği fırsatları belirlendi. Etkinliğimizin Türk sanayisinde enerji verimliliğine katkıda bulunacak işbirliklerini sağlamasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.